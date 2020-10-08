صحيفة المرصد الليبية تنعى الزميل مفتاح بلعيد

نعي وتعزية

ليبيا – بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره راضية بحكمه ، مسلّمة بأن الموت زائر محتوم ، تنعى صحيفة المرصد الليبية ببالغ الحزن والأسى الزميل مفتاح بلعيد مفتاح الفقهي عن عمر ناهز 48 سنة في أحد مراكز عزل العاصمة طرابلس بعد تعرضه لعدوى فيروس كورونا لم تمهله طويلًا.

لقد عمل الزميل في مجال الصحافة إذ تدرج في العمل منذ نعومة أظافره بالهيئة العامة للصحافة كما عمل لاحقًا مراسلًا لعدة وكالات أجنبية عالمية وصحف محلية وساهم في تأسيس صحيفة ليبيا الجديدة سنة 2013 ومن بعدها صحيفة أخبار الحدث حتى ترك العمل بعد تدهور الوضع الأمني في البلاد.

عُرف عن الزميل الراحل ، طيب خلقه وهدوئه ومثابرته على العمل وتغطية الأحداث ونصحه المستمر للزملاء إذ يتمتع بسيرة عطرة بين كل منعملوا معه ، كما عمل قبل سنة 2011 في إدارة الإعلام الخارجي وشارك في مواكبة عدة أحداث ومناسبات خارج البلاد .

لقد عانى الزميل هذا الأسبوع بعد إصابته بعدوى فيروس كورونا من تأخر التشخيص ونتيجة الفحص وتأخر حصوله على الرعاية في الوقت المطلوب ما أدى لتدهور حالته بسرعة واشتداد مضاعفات الفيروس على جسده رغم عدم تقدم سنه أو معاناته مع أي أمراض مزمنة أخرى ، إلا أن ساعة الرحيل حانت وقد اختاره عز وجل لجواره فجر هذا اليوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2020 .

إن لله ما أخذ وله ما أعطى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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