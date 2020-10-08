جواز سفر إلكتروني يحرم طالبة صاحبة تخصص نادر من إكمال دراستها في أمريكا

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشفت منسق كلية الموارد الطبيعية المكلف وعضو هيأة تدريس بجامعة عمر المختار فرع القبة أستاذ محاضر لمواد إدارة مراعي وموارد غابات وصيانة تربة أستاذة خديجة سعيد غفير أن عدم حصولها على جواز سفر إلكتروني عطل استكمال دراستي للدكتوراه في أمريكا .

غفير قالت بحرقة لا أعرف إن كنت سأستطيع تفعيل قرار إيفادي المعطل منذ سنوات بسبب تعطيل استخراج جواز السفر لمشاكل تخص الدولة .

وسردت رحلة معاناتها للتصوير والتي وصفتها بالكارثة أسوة بسهولة ويسر الحصول على مستند هام بالدول الأخرى .

وأوضحت الأستاذى غفير “أنا نشأت في أسرة محبة للعلم تخرجت من الجامعة إلى التعليم العام، وواصلت دراستي وتحصلت على الماجستير وانتقلت للتعليم الجامعي و تحصلت على بعثة دراسية للولايات المتحدة الأمريكية وأكملت دراسة اللغة، ولكن وفاة والدتي دفعتني للعودة إلى البلاد وتغيرت إجراءات السفر بالجواز الإلكتروني مما عطل عودتي لاستكمال الدكتوراه هناك .

تقول غفير تحصلت على عقد بجامعة طبرق، وشغلت وظيفة رئيس قسم النبات لأربع سنوات، وبتعاون الجميع بما في ذلك الطالبات استطعنا تكوين نواه للقسم .

و انتقلت إلى فرع جامعة القبة كلية الموارد الطبيعية وعلوم البيئة وهي كلية مهمة تعني بعلم يخص البيئة والمواد الطبيعية ولدينا أساتذة من جميع التخصصات وتحصلنا على اعتماد قسم جديد وهو علوم البيئة إضافة جديدة للكلية .

عادت الدراسة الآن بعد جائحة كورونا وللأسف الإمكانيات غير متوفرة سواء من معقمات أو كمامات، وتابعت “وضعت خطة لتدارك ما تبقي لاستكمال المنهج عن طريق مذكرات، وحاولنا تطبيق الدراسة عن بعد، ولكن واجهتنا صعوبات منها انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، إضافة إلى ضعف خدمة الاتصالات بشكل نهائي، وانعدام توفر خدمة الإنترنت ناهيك عن عدم قدرة الطلبة وبعض أعضاء هيأة التدريس نظرا للظروف المادية الصعبة من توفير الإنترنت أو الاشتراك به و”كنت أتمني أن توفر الجامعة موقع ” أون لاين”.

وأضاف أنه “بحسب ما أفادنا وكيل الجامعة أنه ستقام دورة سريعة لبعض الموظفين وأعضاء هيئة التدريس على مكافحة جائحة كورونا، وكيفية التعامل مع الأجهزة التي سيتم توفيرها من بوابات تعقيم وأجهزة قياس حرارة والكشف على الطلبة قبل كل امتحان ونتمنى السلامة للجميع وزيادة الوعي لدي الجميع، وللأسف الاستهانة بهذا الوباء عواقبه وخيمة .

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