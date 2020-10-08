«عمل الوفاق» تطلق مسابقة أفضل فكرة مشروع خلال 2020

أطلقت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق، اليوم الخميس جائزة أفضل فكرة مشروع خلال العام 2020.

ودعت الوزارة رواد الأعمال إلى التقدم للمسابقة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتامعي فيسبوك. للدخول على رابط التسجيل في المسابقة اضغط هنا

كما يعتزم صندوق التسهيلات المالية بالوزارة إطلاق مركز التوظيف والاستثمار خلال الفترة المقبلة.

ويهدف المركز إلى إيجاد فرص وظيفية أفضل للكوادر الوطنية المؤهلة، والمساهمة في استقطاب الكوادر المؤهلة لمنشآت القطاعين الخاص والعام، وتطوير أنظمة التوظيف والتطوير في منشآت القطاعين الخاص والعام، والرقي بمستوى البرامج التدريبية وفق المعايير الدولية برواد الأعمال.

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