«النهر الصناعي»: بدء دخول المياه التدريجي إلى طرابلس

أعلن جهاز النهر الصناعي، اليوم الخميس، بدء دخول المياه التدريجي لشبكة مياه مدينة طرابلس، بعد انقطاع دام لأكثر من أسبوع،

وأكد الحساب الرسمي لجهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة – سهل الجفارة، على فيسبوك، أن “سبب تأخر وصول المياه إلى طرابلس يرجع إلى وجود توصيلات غير قانونية حدثت لغرض الحصول على المياه على امتداد المسار الشرقي الأمر الذي ترتب عليه زيادة في زمن تعبئة المسار وتأخر وصول المياه بعد عودة الكهرباء لمنطقة حقول الآبار”.

وكان جهاز النهر الصناعي، قد أعلن مطلع الشهر الجاري، “استمرار انقطاع المياه على مدن ومناطق الاستهلاك يعود إلى تكرار حالات الإظلام التام بالشبكة الكهربائية على المنطقة الوسطى والجنوبية، لتصل عدد حالات الإظلام إلى 4 حالات خلال 6 أيام”.

وأوضح الجهاز، أن” حقول الآبار ومحطات ضخ المياه تعرضت إلى حالات فصل وتذبذب في الجهد”، مشيرا إلى أن “فرق التشغيل والصيانة تبذل جهودا مضاعفة في أعمال غلق وفتح صمامات التحكم في التدفق”.