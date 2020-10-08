داخلية الوفاق تتابع سير العمل الأمني بميناء طرابلس

اجتمع مدير الادارة العامة لأمن المنافذ بوزارة داخلية الوفاق صلاح الدين الحريزي، بمدير أمن ميناء طرابلس البحري محمد الجراي، لمتابعة سير العمل الأمني والاطلاع على الخطة الأمنية التي وضعت من قبل مدير أمن منفذ ميناء طرابلس البحري لاستقبال وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا عند دخوله الميناء وذلك لاستقبال الزورقين التابعان للإدارة العامة لأمن السواحل.

وثمن مدير الإدارة، خلال الاجتماع الجهود المبذولة من الاعضاء التابعين لمديرية أمن منفذ ميناء طرابلس البحري، مطالبا ببذل المزيد من الجهد في تأمين مداخل ومخارج والنقاط الثابتة داخل الميناء.