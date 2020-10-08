سيولة مالية للجفرة لحلحلة إشكالية نقصها في المصارف

أعلن المجلس التسييري لبلدية الجفرة، بأن مصرف ليبيا المركزي في البيضاء وافق على منح عشرين مليون دينار لمصارف بلدية الجفرة بكافة فروعها في هون وودان وسوكنة وزلة.

وقال المجلس، إن هذا المبلغ سيسهم في حلحلة نقص السيولة في كافة الفروع بالبلدية وذلك ضمن خطة المجلس لحلحلة المختنقات التي تعاني منها كافة مناطق الجفرة ضمن برنامج زيارة يقوم بها وفدا برئاسة رئيس المجلس عبدالله الشيخ يزور حاليا بنغازي لاطلاع الجهات المعنية على كافة الاشكاليات والمشاكل التي تمر بها المنطقة حاليا منها نقص الوقود (الديزل) وتعطل حركة الخدمات مثل النظافة العامة وتكدس القمامة ونقل البضائع من والى الجفرة وغيرها من المعوقات.