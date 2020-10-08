أردوغان: السلام القائم على الأرض في ليبيا جاء بفضل «مبادرات تركيا»

زعم الرئيس التركي أردوغان، أن تسجيل مذكرة التفاهم بشأن الصلاحيات البحرية التي وقعتها «حكومة الوفاق» غير الشرعية مع تركيا لدى منظمة الأمم المتحدة، يثبت ما وصفها بـ«صحة موقفهم»، على حد قوله.

وقال أردوغان، خلال حوار مطول مع جريدة «بنينسيلا» القطرية الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الخميس: “إن الأمر أثبت أن هذه الخطوة لم تطرح أي مشكلة من حيث القانون الدولي والممارسات الراسخة”، بحسب تعبيره.

وأضاف موقف بلادي يدعم «حكومة الوفاق»، كما أن وجود القوات المسلحة التركية في ليبيا من أجل أنشطة التدريب والدعم”، متجاهلا إرساله للمرتزقة ودعم المليشيات بمختلف أنواع الأسلحة، وأنه هو السبب الرئيسي في الفوضى المتفاقمة في ليبيا إلى الآن.

وتابع “ستنجح «الشرعية» في ليبيا، حيث إن الفرصة التي نشأت بفضل السلام القائم على الأرض نتيجة «مبادرات تركيا»، والتي ستحافظ على «السلام والاستقرار» في كل من ليبيا والمنطقة يجب ألا تضيع”، وفقا لزعمه.

وكان أردوغان، قد وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، أمس الأربعاء في زيارة تبحث عددا من مواضيع التعاون الثنائية بين البلدين، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا، والتي ترجع بالأساس لتعاون الشر بين الدوحة وأنقرة.