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تسجيل 800 إصابة جديدة بـ”كورونا” في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواصل ليبيا تسجيل إحصائيات يومية ثقيلة للإصابات الجديدة بفيروس “كورونا”، حيث سجّلت اليوم الخميس 779 إصابة جديدة بالفيروس بينها 569 حالة جديدة و210 حالة مخالطة.

وكعادتها، تصدرت العاصمة طرابلس قائمة المدن الأكثر تسجيلاً للإصابات بـ 410 حالات جديدة؛ بينها 303 حالة جديدة و107 إصابات لمخالطين.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الاخيرة، إضافة إلى 299 حالة شفاء.

وارتفعت بهذه الأرقام حصيلة إصابات كورونا التراكمية إلى 40292 حالة بينها 16546 حالة نشطة و616 حالة وفاة، إضافة إلى 23130 حالة شفاء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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