إدارة حقل “أبو الطفل” يقدم مساعدات طبية لبلدية جالو

أعلنت بلدية جالو، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، أول أمس الثلاثاء، استلام مدير أمن الواحات جالو ورئيس اللجنة الرئيسة لمكافحة وباء “كورونا”، فرج العبار، بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية جالو وعضو اللجنة الرئيسة، محمد اشكينه، من مندوب إدارة حقل أبوالطفل، عبدالرحمن التواتي؛ شحنة مواد مخصصة لقسم العزل جالو.

وتضمنت الشحنة أسرّة طبية متكاملة تحتوي على طاولة مخصصة للأكل وخزانة لكل سرير، إضافة إلى أسرّة عناية فائقة ووسادة طبية فضلاً عن 30 من الأغطية والملاءات الطبية و30 من المناشف.

وأعرب “اشكينه” عن امتنانه لشركة مليته وحقل أبو الطفل على كافة جهودهم المبذولة؛ مطالبًا إياهم بمضاعفة الكمية الممنوحة للبلدية نظرًا للظروف الصحية التي تمر بها البلاد إثر تفشي فيروس “كورونا”، حيث قام بعرض كافة النواقص والصعوبات التي تواجهه مركز العزل على مندوب الحقل.

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