ليبيا الان

إدارة حقل “أبو الطفل” يقدم مساعدات طبية لبلدية جالو

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت بلدية جالو، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، أول أمس الثلاثاء، استلام مدير أمن الواحات جالو ورئيس اللجنة الرئيسة لمكافحة وباء “كورونا”، فرج العبار، بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية جالو وعضو اللجنة الرئيسة، محمد اشكينه، من مندوب إدارة حقل أبوالطفل، عبدالرحمن التواتي؛ شحنة مواد مخصصة لقسم العزل جالو.

وتضمنت الشحنة أسرّة طبية متكاملة تحتوي على طاولة مخصصة للأكل وخزانة لكل سرير، إضافة إلى أسرّة عناية فائقة ووسادة طبية فضلاً عن 30 من الأغطية والملاءات الطبية و30 من المناشف.

وأعرب “اشكينه” عن امتنانه لشركة مليته وحقل أبو الطفل على كافة جهودهم المبذولة؛ مطالبًا إياهم بمضاعفة الكمية الممنوحة للبلدية نظرًا للظروف الصحية التي تمر بها البلاد إثر تفشي فيروس “كورونا”، حيث قام بعرض كافة النواقص والصعوبات التي تواجهه مركز العزل على مندوب الحقل.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • اولا يا ——
    هذا مش مكان مساعدات طبية لان الأدوية ضروري تكون في مخازن المستشفيات المعقمة تحت درجة حرارة معينة …!!! مش مركز عزل ودوة فاضية ..!!!!!
    ولو كُنتُم تبؤ اتجاروا في مساعدات طبية – لصيدلياتكم الرأسمالية – الغبية – الي أرهقت المواطنين ..!!!!
    – فمن الأفضل والاريح – أنكم ترفعوها للمستشفيات العامة وتنظفوا الممرات والغرف وتعقموها – 🌼🌼
    وتحطوا راءحة نظيفة للمستشفى فالغرف وصالات استقبال – واغسلوا سنونكم –
    🌺🌷🌷وتعقموا الأرضيات بمعطر تفوح راءحته بالأزهار والمعطرات -الكويسة -🌷🌷🌺
    وتحطوا موسيقى هادءة فالممرات حتى سبيكرات صغيرة فالزوايا – 🎼🎼🎼
    للراحة النفسية والمحافظة على الهدوء اثناء العمل –
    🎀📗ويكون الممرضات والممرضين بثوب ابيض نظيف وزي وحذاء صحي منظم📓🎀📌📌📌واغسلوا المناشف والمفروشات كويس بالمطهرات –
    – وتكون المطابخ نظيفة وآلاكل صحي حسب وصفة الطبيب – 🍒🌽🍗🍜🌮🍞🍴🍴🍴🍴
    وتكون هناك تواجد سيارة الامن العام -🚓🚑 فالبوابة
    – وموقف السيارات – 🚗🚙🚙🚑ديروا بوابة وبواب فالموقف السيارات حتى بخمسين قرش للحماية من السرقة –
    ويكون 🌷المستشفى العام 🌷
    يا سلام عليه 🌺راءحته نظيفة 🌺 ومعقم – وهاديء – وتحسوا بأنكم أديتوا واجبكم وترتاحوا نفسيا حتى اثناء العمل – وتحللوا مرتباتكم وتذوقوا الرزق الحلال بعملكم – وإتقانكم وتعاونكم .
    لكم الباين عليكم أنكم فاشلين وما تقدروش عالحاجات هاذي …!!!!

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