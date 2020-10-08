رئيس البرلمان يلتقي مع أعيان وشباب قبيلة العواقير

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس الاربعاء بوفدين من قبيلة العواقير، حيث ضم الأول عدد من أعيان العواقير والثاني عدد من شباب العواقير.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أنه تم خلال اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ورؤية رئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة في البلاد والمُضي قدماً في الخروج منها وتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء معاناة المواطن وتحسين مستوى الخدمات لتخفيف الأعباء اليومية الملقاة على عاتقه لبدء مرحلة من الاستقرار للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية ضمن ما قدمه رئيس المجلس من مبادرة سياسية تفضي إلى ذلك.

وأكد الحاضرون من أعيان وحكماء وشباب قبيلة العواقير، دعمهم لمبادرة رئيس مجلس النواب وما يبذلهُ من جهود كبيرة لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا وحرصه على تحقيق العدالة بين كل الليبيين ورفع المعاناة عن كاهل المواطن الليبي والمرور ببلادنا إلى مرحلة الاستقرار والتنمية.