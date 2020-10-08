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القوات البحرية التابعة للقيادة العامة تنفذ برنامجا تدريبيا

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية التابعة للقيادة العامة تنفيذ برنامجا تدريبيا، يتضمن رماية بالصواريخ البحرية «سطح – سطح»، وبالمدفعية البحرية.

وأشارت إلى أن التدريب بدأ في الأول من أكتوبر، وحتى اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه، حسب بيان نشرته صفحة الناطق باسم القيادة العامة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وأوضح البيان إلى أن التدريب في منطقتي مرسي لك وتوكره، منبها على جمي السفن التجارية ومراكب الصيد وغيرها من القوارب البحرية والعسكرية عدم الاقتراب أو دخول المناطق المحددة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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