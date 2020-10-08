«الساقزلي» مخاطبا النواب المنشقين: «النويري» يصل طرابلس والفرصة سانحة لسحب البساط من «عقيله»

زعم مصطفى الساقزلي القيادي في جماعة الإخوان، والمدرج على قوائم الإرهاب بقرار من مجلس النواب، أن “النائب الأول المعترف به دوليا لعقيلة صالح يصل إلى طرابلس، وهي فرصة سانحة لنواب المجلس الموزاي في طرابلس لسحب الشرعية من عقيلة صالح”، على حد قوله.

وقال «الساقزلي» إن “فوزي نويري النائب الأول المعترف به دوليا لعقيلة صالح يصل طرابلس، “الفرصة سانحة لمجلس النواب بطرابلس لعقد جلسة تحت رئاسته لنيل الشرعية الدولية وسحب البساط من عقيلة”، على حد تعبيرة

وادعى «الساقزلي» المقيم حاليا بتركيا، والداعم للجماعات المتشددة الإرهابية، أن ذلك الأمر بهدف “السعي للحصول على النصاب القانوني لتفعيل دور البرلمان والسعي لتوحيد ليبيا ومؤسساتها بدل بوزنيقة!”، بحسب كلامه.