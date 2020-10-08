صالح يبحث مع أعيان وشباب العواقير سبل إنهاء الأزمة بالبلاد

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بوفدين من قبيلة العواقير حيث ضم الأول عدد من أعيان العواقير والثاني عدد من شباب العواقير.

وبين المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمدينة القبة الأربعاء بحث تطورات الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ورؤية رئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة في البلاد والمُضي قدماً في الخروج منها وتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء معاناة المواطن وتحسين مستوى الخدمات لتخفيف الأعباء اليومية الملقاة على عاتقه لبدء مرحلة من الاستقرار للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية ضمن ما قدمه من مبادرة سياسية تفضي إلى ذلك.

وأكد الحاضرون من أعيان وحكماء وشباب قبيلة العواقير دعمهم لمبادرة رئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا وحرصه على تحقيق العدالة بين كل الليبيين والوصول لمرحلة الاستقرار والتنمية.