عقيله صالح يستعرض رؤيته لإنهاء الأزمة الليبية مع وفدي قبيلة العواقير

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، بمكتبه بمدينة القبة، أمس الأربعاء، وفدين من قبيلة “العواقير”، حيث ضم الأول عدد من أعيان العواقير والثاني عدد من شباب العواقير.

وبحسب بيان صادر عن مجلس النواب، اليوم الخميس، فإن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال المتحدث الرسمي بإسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن اللقائين قدم خلالهما رئيس البرلمان، رؤيته لإنهاء الأزمة في البلاد والمُضي قدماً في الخروج منها وتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء معاناة المواطن وتحسين مستوى الخدمات لتخفيف الأعباء اليومية الملقاة على عاتقه.

ولفت إلى أن الاجتماع تطرق إلى انطلاق مرحلة من الاستقرار للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية ضمن ما قدمه عقيله صالح من مبادرة سياسية تفضي إلى ذلك.

وبحسب “بليحق” فإن المشاركين من أعيان وحكماء وشباب قبيلة العواقير أكدوا دعمهم لمبادرة رئيس مجلس النواب وما يبذلهُ من جهود كبيرة لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا وحرصه على تحقيق العدالة بين كل الليبيين ورفع المعاناة عن كاهل المواطن الليبي والمرور بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار والتنمية.