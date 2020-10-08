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“بحرية الجيش الليبي” تنفذ برنامجا تدريبيا وتحذر السفن الاقتراب من هذه المناطق

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، تنفيذ برنامج تدريبي، يتضمن رماية بالصواريخ البحرية “سطح – سطح”، وبالمدفعية البحرية وأعمال تدريب القوات الخاصة البحرية في مناطق محددة.

وأشارت في بيان نشرته صفحة الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس، إلى أن التدريب بدأ في الأول من أكتوبر، ويستمر حتى اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه.

وأوضح البيان أن التدريب في منطقتي “مرسي لك”، و”توكره”، منبها على جميع السفن التجارية ومراكب الصيد وغيرها من القوارب البحرية والعسكرية عدم الاقتراب أو دخول المناطق المحددة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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