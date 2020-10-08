شركة الكهرباء: انقطاع التيار عن أجزاء من منطقة العزيزية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار عن أجزاء من منطقة العزيزية (45 كلم جنوب العاصمة طرابلس).

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” سرقة أسلاك ضغط عالي ليلة الاربعاء مسافة 450 متر من خط الوسط 30 الساعدية ، مبينة أن هذا الخط يغذي 15 محول بدائرتي توزيع العزيزية وشمال العزيزية مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من المنازل والمزارع، كما تم سرقة أسلاك مسافة 150 متر على خط الجهاد 5 في المحطة الفرعية بن فايد ويغذي هذا الخط أربع محولات ما أدى ذلك إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من المنازل .