«الرئاسي»: نتمسك باستئناف العملية السياسية وفقا لمخرجات «برلين»

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، إن المجلس الرئاسي، عقد اليوم الخميس، اجتماعاً برئاسة فائز السراج رئيس المجلس، وحضور نائبيه أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان، وعضو المجلس محمد عماري زايد.

وناقش الاجتماع، بحسب زعم وسائل الإعلام، الوضع السياسي والأمني والعسكري الراهن، كما جرى تقييم عام للموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية.

ولفتت وسائل الإعلام ذاتها، إلى أن المجلس الرئاسي شدد على استئناف العملية السياسية والأمنية والاقتصادية، وفقا لمخرجات مؤتمر برلين، على حد زعمهم.

وبحث الاجتماع، الإجراءات المتخذة لتحسين أداء قطاع الخدمات، والمتابعة المستمرة للشركة العامة للكهرباء للانتهاء من تنفيذ مشروعاتها وبرامج صيانة الشبكات، على حد تعبيرهم.

وادعت وسائل الإعلام، أن الاجتماع تابع الجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19) ومدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات العلاجية والوقائية والاحترازية المتخذة.