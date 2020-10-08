اجتماع حول أزمة وقود الديزل في طبرق

أخبار ليبيا 24 -خاص

بحث، اليوم الخميس، رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، مع شركتي الخليج العربي للنفط والبريقة لتسويق النفط والغاز، ومندوبي الشركات الخدمية، ليبيا نفط والراحلة والشرارة والطرق السريعة، أزمة نقص وقود الديزل بالمنطقة.

وأوضح، مراقب مرسى الحريقة النفطي، رجب سحنون، خلال الاجتماع عن كميات الإنتاج من مصفاة طبرق من وقود الديزل، والتي يتم تصديرها إلى مستودع البريقة بمدينة طبرق، لافتًا إلى أن المصفاة ستعود لطاقتها الإنتاجية، خلال الأسبوع القادم، وسيتوفر وقود الديزل.

بدوره أكد بوالخطابية، على ضرورة توفير الأمن بكل المحطات للإشراف على توزيع الديزل لحل الأزمة التي تشهدها طبرق.

وقد أكد مدير منطقة طبرق بشركة البريقة، عيد حدوث، على استلام كل الكميات المنتجة من الديزل ويتم توزيعها عن طريق الشركات الخدمية.

من جانبهم، قدم مندوبو الشركات الخدمية بعض المشاكل التي تواجهها الشركات بشأن التزويد والكميات المستلمة.

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