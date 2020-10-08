اللجنة العلمية للوبائيات تستعرض تطورات جائحة كورونا

استعرضت اللجنة العلمية للوبائيات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، آخر تطورات الوضع الوبائي في البلاد، من خلال قراءة مستفيضة للمؤشرات الوبائية الخاصة بجائحة كورونا للأسبوعين الأخيرين.

اللجنة أكدت خلال اجتماع بالخصوص أن الوضع الوبائي يغلب عليه طابع الاستقرار، بيد أنه في المنطقة الغربية يعد مقلقا إذا لم يتم تداركه بشكل عاجل وحازم من خلال توفر معلومات أكثر دقة.

وخلصت اللجنة إلى ضرورة التبليغ المتواصل وبشكل دوري حول الوضع الوبائي، والوقوف على المشاكل التي قد تكون عائقا أمام تحسينه والعودة التدريجية للحياة الطبيعية.

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