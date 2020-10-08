“شركة الكهرباء طرابلس”: سرقة 2900 متر أسلاك “ضغط عالي” في “مشروع كعام”

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، سرقة أسلاك ضغط عالي أمس الأربعاء، مسافة 1100 متر على خط المشروع القديم المغذي لعدد من المزارع.

جاء ذلك وفقا لمنشور للشركة على الصفحة الرسمية بموقع “فيسبوك”، اليوم الخميس.

وأوضحت الشركة في منشورها أنه تم سرقة أيضا أسلاك ضغط منخفض مسافة 1800 متر ليلة الأربعاء على المحطة الأرضية فرحات، مشيرة إلى أن هذا الخط يغذي عدد من المزارع بمنطقة المشروع القديم بدائرة توزيع كعام ، مما أدى ذلك إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل.

جدير بالذكر أن الشركة العامة للكهرباء كانت قد أعلنت سرقة أسلاك ضغط عالي مساء أمس الأربعاء مسافة 450 متر من خط الوسط 30 الساعدية، ويغذي هذا الخط 15 محول بدائرتي توزيع العزيزية وشمال العزيزية مما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل والمزارع.

وتابع بيان الشركة العامة للكهرباء، عبر حسابها على فيسبوك، أنه “تم سرقة أسلاك مسافة 150 متر ليلة الأربعاء على خط الجهاد 5 في المحطة الفرعية بن فايد ويغذي هذا الخط أربع محولات، وأدى ذلك إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل”.

وكانت شركة الكهرباء، قد أعلنت أول أمس استمرار التعديات على مكونات الشبكة الكهربائية، حيث قامت مجموعة خارجة عن القانون فجر الثلاثاء 6 أكتوبر بسرقة أسلاك مسافة 600 متر على خط القرية من 30 الساعدية بدائرة شمال العزيزية، لافتة إلى أنه “تم أيضاً سرقة أسلاك ضغط عالي فجر اليوم الثلاثاء 750 متر على خط تجاه السوداني من فرعية الخنفار بدائرة توزيع السواني”.

وأوضح البيان أن تلك “الاعتداءات تسببت في انقطاع التيار الكهربائي على عدد من المواطنين وأحياناً المزارع والمصانع والجهات الخاصة والعامة، كما تسبب خسائر جسيمة للشركة العامة للكهرباء”.