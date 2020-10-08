ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

08 October, 2020

نظم عشرات المهاجرين غير النظاميين، الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالعاصمة الليبية طرابلس، للتنديد بالتمييز العنصري ضدهم، وغياب الحماية والشعور بالأمان، والمطالبة بوقف كل أشكال العنف المرتكب في حقّهم.

جاء ذلك بعد يومين من حادثة مقتل مهاجر نيجيري على يد 3 ليبيين، قاموا بحرقه حيّا عندما كان بصدد مزاولة عمله في أحد المصانع بمنطقة تاجوراء غرب العاصمة طرابلس الخاضعة لسيطرة قوات الوفاق، في جريمة اهتزت لها المنظمات الحقوقية، ألقت الضوء من جديد على المخاطر التي يواجهها المهاجرون واللاجئون الأفارقة داخل ليبيا.

وظهر المحتجون الغاضبون من سوء المعاملة في ليبيا وهم يحملون لافتات كتبت باللغة العربية توضح مطالبهم الأساسية، وأهمها وقف كل أشكال التمييز العرقي والعنصرية ضدّهم وتوفير الحماية لهم، إلى جانب وضع حدّ لكل الانتهاكات التي يتعرضون لها والظروف غير الإنسانية التي يعيشون فيها، وضمان سلامتهم.

وأحصت المنظمة الدولية للهجرة ما يزيد عن 432 ألف مهاجر في ليبيا، من بينهم الآلاف محتجزون داخل مراكز إيواء رسمية تشرف عليها وزارة داخلية حكومة الوفاق، وآخرون يعملون بطرق غير قانونية في ورشات البناء والتنظيف والزراعة، وأغلبهم يتواجدون في مناطق غرب ليبيا التي وصلوا إليها على أمل العبور إلى الضفة الأخرى من المتوسط، ويتعرضون إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولسوء معاملة سواء من قبل المواطنين أو الميليشيات المسلحة.