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«الثني» يشدد على ضرورة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الدعم النفسي لهم

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شدد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، على ضرورة تأهيل وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الدعم النفسي اللازم لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده، اليوم، مع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد.

وناقش “الثني” خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع الوزيرة، أوضاع هذه الفئة وأبرز احتياجاتها.

واطلع رئيس مجلس الوزراء، على سير عمل الوزارة، مؤكدا ضرورة التنسيق مع كافة المؤسسات التطوعية ودعمها.

وكان الثني، قد أصدر، أمس الأربعاء، تعليماته المشددة لكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة بقبول جميع المنسبين من قبل وزارة العمل والتأهيل والمحالين للقطاعات الحكومية عبر الآلية الواردة في الكتاب الذي عممه على كافة الوزارات.

القرار الذي اطلعت عليه “الساعة 24” اليوم الأربعاء، تضمن التوجيه بقبول جميع المنسبين وإنهاء كافة الإجراءات بشأن إعادة التنسيب عن طريق مكاتب العمل في البلديات، وفقاً للقرار المؤرخ بتاريخ 3 أكتوبر الجاري.

ووجه الثني، نواب رئيس مجلس الوزراء، وكافة الوزراء المعنيين، ووكيل وزارة المالية المكلف بتسيير أعمال الوزارة، ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة لتنفيذ القرار.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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