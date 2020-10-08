«الثني» يشدد على ضرورة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الدعم النفسي لهم

شدد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، على ضرورة تأهيل وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الدعم النفسي اللازم لهم.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده، اليوم، مع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد.
وناقش “الثني” خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع الوزيرة، أوضاع هذه الفئة وأبرز احتياجاتها.
واطلع رئيس مجلس الوزراء، على سير عمل الوزارة، مؤكدا ضرورة التنسيق مع كافة المؤسسات التطوعية ودعمها.
وكان الثني، قد أصدر، أمس الأربعاء، تعليماته المشددة لكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة بقبول جميع المنسبين من قبل وزارة العمل والتأهيل والمحالين للقطاعات الحكومية عبر الآلية الواردة في الكتاب الذي عممه على كافة الوزارات.
القرار الذي اطلعت عليه “الساعة 24” اليوم الأربعاء، تضمن التوجيه بقبول جميع المنسبين وإنهاء كافة الإجراءات بشأن إعادة التنسيب عن طريق مكاتب العمل في البلديات، وفقاً للقرار المؤرخ بتاريخ 3 أكتوبر الجاري.
ووجه الثني، نواب رئيس مجلس الوزراء، وكافة الوزراء المعنيين، ووكيل وزارة المالية المكلف بتسيير أعمال الوزارة، ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة لتنفيذ القرار.
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