الرئاسي يؤكد أهمية استئناف العملية السياسية والأمنية والاقتصادية وفقا لمخرجات برلين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، على أهمية استئناف العملية السياسية والأمنية والاقتصادية وفقا لمخرجات مؤتمر برلين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس الرئاسي اليوم الخميس في طرابلس، برئاسة رئيس المجلس فائز السراج ، وبحضور نائبي الرئيس أحمد معيتيق وعبدالسلام كاجمان، وعضو المجلس محمد عماري زايد.

وناقش الاجتماع الوضع السياسي والأمني والعسكري الراهن، كما جرى تقييم عام للموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية، بحسب ما نشرت حكومة الوفاق الوطني على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

على صعيد آخر، بحث الاجتماع الإجراءات المتخذة لتحسين أداء قطاع الخدمات، والمتابعة المستمرة للشركة العامة للكهرباء للانتهاء من تنفيذ مشاريعها وبرامج صيانة الشبكات.

من جهة أخرى، تابع المجلس الرئاسي خلال اجتماعه الجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا المستجد ومدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات العلاجية والوقائية والاحترازية المتخذة.

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