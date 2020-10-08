ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

08 October, 2020

أعلنت الشركة العامة للكهرباء ،الخميس ،عن سرقة أسلاك ضغط عالي أمس الأربعاء، مسافة 1100 متر على خط المشروع القديم المغذي لعدد من المزارع.

وأوضحت الشركة في منشورها أنه تم سرقة أيضا أسلاك ضغط منخفض مسافة 1800 متر ليلة الأربعاء على المحطة الأرضية فرحات، مشيرة إلى أن هذا الخط يغذي عدد من المزارع بمنطقة المشروع القديم بدائرة توزيع كعام ، مما أدى ذلك إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل.

وكانت الشركة أعلنت مساء أمس الأربعاء سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 450 متر من خط الوسط 30 الساعدية، ويغذي هذا الخط 15 محول بدائرتي توزيع العزيزية وشمال العزيزية مما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل والمزارع.