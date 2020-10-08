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“الوطنية للنفط” تبحث التحديات التي تواجه الشركة النرويجية للأسمدة

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقشت المؤسسة الوطنية للنفط رفقة الشركة الليبية النرويجية للأسمدة سير عمليات التشغيل والإنتاج خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي.

وتضمن الاجتماع الذي عُقد بمقر المؤسسة بطرابلس، عبر الدوائر المغلقة استعراض مشاريع الشركة القائمة للعام الحالي، والمُرَحّلة للعام القادم، إضافة لطرح التحديات التي تواجه الشركة في تحقيق مستهدفاتها، وأهم أنشطة الصيانة التي تم إنجازها.

كما تم التطرق لمتابعة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالصحة والسلامة التي اتخذتها الشركة بمواقعها للوقاية من جائحة كورونا، والآلية التي تم التعامل بها طيلة الفترة الماضية.

وحضر الاجتماع كلٌّ من مدير عام الإدارة العامة للصناعات النفطية، ومديري الإدارات المعنية، والمهندسين والفنيين، بالمؤسسة الوطنية للنفط، أما من جانب الشركة الليبية النرويجية للأسمدة حضر كل من المدير التنفيذي ومديري الإدارات المختصّة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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