أمن السواحل يستلم سفينتين بعد صيانتهما في تونس بدعم من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا

أخبار ليبيا24

تسلّمت الإدارة العامة لأمن السواحل في طرابلس سفينتان تابعتان له، بعد صيانتهما، في ميناء بنزرت التونسي، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا.

وقالت، بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، في بيان اليوم الخميس، إن إعادة تأهيل السفن يعد جزءًا من مشروع الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في ليبيا، في إطار صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني لحالات الطوارئ لأفريقيا.

وأضافت، إن هاتين السفينتين ستعززان قدرات البحث والإنقاذ، ومعالجة الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة على طول الساحل الليبي.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي المعين لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، الذي شهد تسليم السفينتين، “كان تجديد هاتين السفينتين مثالًا رئيسيًا على التعاون البناء بين الاتحاد الأوروبي، والدولة العضو في الاتحاد إيطاليا، وليبيا”.

وأضاف “لدينا جميعًا مصلحة مشتركة، في الاستقرار والأمن في ليبيا”، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزما بدعم الشعب الليبي في هذا الجهد.

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