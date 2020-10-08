البعثة الأوروبية تعلن إعادة سفينتين لحرس السواحل الليبي بعد تجديدهما في تونس

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، اليوم الخميس، عودة سفينتين إلى إدارة حرس السواحل الليبية من مدينة بنزرت في تونس حيث كانت تخضعان لإصلاحات كبيرة، وفق بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت.

وأوضحت البعثة الأوروبية أن إعادة تأهيل السفينتين «جزء من مشروع الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في ليبيا، بتمويل من إيطاليا والاتحاد الأوروبي في إطار صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني للطوارئ لأفريقيا (EUTF Africa) وتنفذه وزارة الداخلية الإيطالية».

وأكدت أن السفينتين «ستعززان قدرات أمن الحدود البحرية الليبية وستستخدمان للبحث والإنقاذ لإنقاذ الأرواح ومعالجة الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة على طول الساحل الليبي».

وقال سفير الاتحاد الأوروبي المعين لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، الذي شهد تسليم السفينتين: «كان تجديد هاتين السفينتين مثالًا رئيسيًا على التعاون البناء بين الاتحاد الأوروبي، وإيطاليا وليبيا. لدينا جميعًا مصلحة مشتركة: الاستقرار والأمن في ليبيا»، مؤكدا أن «الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم الشعب الليبي في هذا الجهد».

وأعرب مدير الإدارة العامة لحرس السواحل الليبي، محمد الفيتوري، عن امتنانه لدعم الاتحاد الأوروبي ووزارة الداخلية الإيطالية. مؤكدا أن «هدفنا المشترك هو مكافحة الاتجار والجريمة المنظمة».

وأشارت البعثة الأوروبية في البيان إلى أن مشروع الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة هو «جزء من مجموعة إجراءات الاتحاد الأوروبي الشاملة لمساعدة ليبيا على إدارة الهجرة بشكل أفضل، بما يتماشى مع المعايير الدولية وبهدف إنقاذ الأرواح وحماية المحتاجين ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين».

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