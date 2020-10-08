المجلس البلدي غدامس يخلص إلى جملة من الإجراءات الاحترازية

خلص الاجتماع الذي عقد في المجلس البلدي غدامس، وضم اللجنة العلمية لمجابهة كورونا، ولجنة الرصد، ورئيس مركز شرطة غدامس، وبعض المسؤولين إلى جملة من الإجراءات الاحترازية، تمثلت في إقفال المدارس مع الإبقاء على إجراء الامتحانات النهائية للشهادة الإعدادية، ومتابعة مكتب الأوقاف للمساجد وفقا للإجراءات الموصى بها، بالإضافة إلى توسيع دائرة المندوبين بالمصارف أثناء توزيع السيولة النقدية، وغيرها من الإجراءات الواجب تنفيذها.
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قناة ليبيا
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