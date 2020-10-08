وقفة احتجاجية لمهاجرين أفارقة للتنديد بالتمييز العنصري وغياب الأمان في طرابلس

نظم العشرات من المهاجرين غير النظاميين، وقفة احتجاجية أمام مقر مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالعاصمة الليبية طرابلس، اليوم الخميس، وذلك للتنديد بالتمييز العنصري ضدهم، وغياب الحماية والأمان، والمطالبة بوقف كل أشكال العنف المرتكب في حقّهم.

يأتي ذلك بعد يومين من حادثة مقتل مهاجر نيجيري على يد 3 ليبيين، قاموا بحرقه حيّا عندما كان بصدد مزاولة عمله في أحد المصانع بمنطقة تاجوراء غرب العاصمة طرابلس الخاضعة لسيطرة قوات الوفاق، في جريمة اهتزت لها المنظمات الحقوقية، وألقت الضوء من جديد على المخاطر التي يواجهها المهاجرون واللاجئون الأفارقة داخل ليبيا.

وحمل المحتجون الغاضبون من سوء المعاملة في ليبيا، لافتات كتبت باللغة العربية توضح مطالبهم الأساسية، وأهمها وقف كل أشكال التمييز العرقي والعنصرية ضدهم وتوفير الحماية لهم، إلى جانب وضع حد لكل الانتهاكات التي يتعرضون لها والظروف غير الإنسانية التي يعيشون فيها، وضمان سلامتهم.

كانت قد اتهمت منظمة العفو الدولية، الاتحاد الأوروبي، بالتسبب بشكل أساسي في الانتهاكات ضد اللاجئين والمهاجرين في ليبيا، الذين تفاقمت معاناتهم بسبب القيود المفروضة على خلفية جائحة فيروس كورونا.

وانتقدت «العفو الدولية» الاتحاد الأوروبي، في تقرير لها، في وقت سابق، بسبب دعمه «حكومة الوفاق» غير الشرعية وخفر السواحل التابع لها، في اعتراض المهاجرين واللاجئين في البحر وإعادتهم مجددا إلى ليبيا.

وقالت المنظمة: “إنه يتم نقل المهاجرين إلى مراكز احتجاز بعد ذلك ويتعرضون لاحتجاز تعسفي ولأجل غير مسمى في ظل ظروف غير إنسانية”، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يضغط على «الوفاق» من أجل المحافظة حقوق اللاجئين والمهاجرين.

وأضافت “الدول الأوروبية تحاول التوسط من أجل التوصل لحل أزمة المهاجرين، حيث هيأت الفوضى في ليبيا الظروف لمهربي البشر للعمل في البحر المتوسط”.

وأشارت المنظمة إلى أنها أجرت مقابلات مع 43 شخصا في سياق ذلك التقرير، من بينهم 32 لاجئا ومهاجرا تم اعتقالهم جميعا لمرة واحدة على الأقل في ليبيا وأمضى كثيرون بعض الوقت خلف القضبان في مراكز اعتقال بدون أحكام قضائية.

وأوضح تقرير «العفو الدولية» أن اللاجئين والمهاجرين يواجهون الإعادة القسرية إلى البلدان المجاورة دون أن تتاح لهم إمكانية طلب الحماية الدولية، مشيرة إلى أن أكثر من خمسة آلاف شخص طردوا هذا العام وبعضهم تركوا على الحدود مع السودان وتشاد دون أي طعام أو ماء.