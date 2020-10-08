مطالبة برلمانية أوروبية بتدخل بوريل في قضية الصيادين الصقليين المحتجزين ببنغازي

طالب عضوان في البرلمان الأوروبي، ينتميان لحزب «فورتسا إيتاليا» الذي يتزعمه، سيلفيو برلسكوني، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، بالتدخل بشأن احتجاز السلطات في مدينة بنغازي 18 صيادا صقليا.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» إن البرلمانيين هما، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، نائب رئيس حزب «فورتسا ايتاليا»، أنطونيو تاياني وزميله جوزيبي ميلاتسو.

وجاء في الرسالة التي وجهها البرلمانيين إلى بوريل، أنه «في 1 سبتمبر، أوقفت زوارق دورية ليبية تابعة لقيادة الجنرال خليفة حفتر زورقي صيد إيطاليين. تم اختطاف 18 صيادا صقليا في هجوم جديد على البحارة الإيطاليين».

وأشارت الرسالة، التي طالبت بإجابة مكتوبة من بوريل: «حتى الآن، لم تتمكن الحكومة الإيطالية من حل هذه الأزمة. هناك حاجة إلى حلول عاجلة، مع الأخذ في الاعتبار أنه في الأسابيع المقبلة، سيتعرض 18 مواطنًا أوروبيًا لعملية محاكمة تعسفية».

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وتساءل البرلمانيان الأوروبيان فيما إذا كان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد «على علم بهذه الحقائق»، وما هي «الإجراءات التي ينوي اتخاذها لحماية هؤلاء المواطنين الأوروبيين المعتقلين ظلماً في ليبيا»، مطالبين بوريل أيضا بتوضيح «الإجراءات الدبلوماسية التي ينوي اتخاذها ضد السلطات الليبية لتجنب تكرار مثل هذه الهجمات» بحسب «آكي».

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