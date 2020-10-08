برلمانيان أوروبيان يطالبان بوريل بالتدخل بشأن الصيادين المحتجزين بليبيا

طالب عضوان في البرلمان الأوروبي، ينتميان لحزب (فورتسا إيتاليا) الذي يتزعمه سيلفيو برلسكوني، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والامنية جوزيب بوريل، بالتدخل بشأن احتجاز السلطات في بنغازي لـ 18 صيادا صقليا.

وجاء في الرسالة التي وجهها الرئيس السابق للبرلمان الاوروبي، نائب رئيس حزب (فورتسا ايتاليا)، أنطونيو تاياني وزميله جوزيبي ميلاتسو الى بوريل، “في 1 سبتمبر، أوقفت زوارق دورية ليبية تابعة (للجيش)زورقي صيد إيطاليين. تم اختطاف 18 صيادا صقليا في هجوم جديد على البحارة الإيطاليين” بحسب وكالة آكي.

وأشارت الرسالة، التي طالبت بإجابة مكتوبة من بوريل: “حتى الآن، لم تتمكن الحكومة الإيطالية من حل هذه الأزمة. هناك حاجة إلى حلول عاجلة ، مع الأخذ في الاعتبار أنه في الأسابيع المقبلة، سيتعرض 18 مواطنًا أوروبيًا لعملية محاكمة تعسفية” بحسب الرسالة.

وتساءل البرلمانيان الأوروبيان فيما إذا كان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد “على علم بهذه الحقائق”، وما هي “الإجراءات التي ينوي اتخاذها لحماية هؤلاء المواطنين الأوروبيين المعتقلين ظلماً في ليبيا”.

كما طلب البرلمانيان، من بوريل، توضيح “الإجراءات الدبلوماسية التي ينوي اتخاذها ضد السلطات الليبية لتجنب تكرار مثل هذه الهجمات”.