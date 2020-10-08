«الثني» يوافق على مقترح «وزارةالتعليم» في إعادة «السبت» يوما دراسيا وليس عطلة رسمية

تمسك رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، بضرورة اتباع كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة وباء كورونا المعتمدة من قبل اللجنة الطبية الاستشارية والموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية، وذلك في مختلف الجامعات والمعاهد العليا عقب قرار استئناف الدراسة.
واطلع “الثني” خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، على سير العملية التعليمية بالجامعات والمعاهد العليا.
كما اطلع رئيس مجلس الوزراء، على المشاريع الخاصة بقطاع التعليم التي تم تنفيذها وأهمها افتتاح مقر جامعة محمد بن علي السنوسي في مدينة البيضاء.
وناقش الاجتماع أيضا خطة انطلاق الدراسة في العام القادم، كما وافق “الثني” على مقترح الوزارة في إعادة يوم السبت يوما دراسيا عاديا وليس عطلة رسمية.
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