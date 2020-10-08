عقيلة صالح يبحث مع أعيان وشباب العواقير رؤيته لإنهاء الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال اجتماعين منفصلين، مع عدد من أعيان وشباب قبيلة العواقير تطورات الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وعقد عقيلة صالح هذينا الاجتماعين في مكتبه بمدينة القبة أمس الأربعاء، بحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق التي نشرها المجلس على موقعه الرسمي اليوم.

وتناول عقيلة صالح خلال الاجتماعين مع وفدي قبيلة العواقير رؤيته لإنهاء الأزمة الليبية والمُضي قدماً للخروج منها، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء معاناة المواطن وتحسين مستوى الخدمات لتخفيف الأعباء اليومية الملقاة على عاتقه لبدء مرحلة من الاستقرار للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق مبادرته السياسية التي تفضي إلى ذلك.

وأكد الحاضرون من أعيان وحكماء وشباب قبيلة العواقير، دعمهم لمبادرة رئيس مجلس النواب، وما يبذلهُ من جهود كبيرة لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا، وحرصه على تحقيق العدالة بين كل الليبيين، ورفع المعاناة عن كاهل المواطن الليبي والمرور بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار والتنمية.

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