وزير الدفاع التركي يبحث مع نظريه الإيطالي التطورات في ليبيا

أعلنت السفارة التركية في روما أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار سيتوجه إلى العاصمة الإيطالية روما، لبحث عدد من الموضوعات بينها التطورات في ليبيا.

ومن المقرر أن يلتقي أكار بنظيره الإيطالي لورينزو جويريني غدا، لمناقشة آخر التطورات في شرق البحر المتوسط وليبيا، وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

من جانبه أعلن السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن سيتوجه إلى العاصمة التركية أنقرة، لمتابعة المشاورات بشأن سبل حل الأزمة الليبية.

وقال نورلاند، في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، :”أنه سيواصل سفره إلى أنقرة اليوم لإجراء مشاورات مع تركيا حول أفضل السبل لدعم وقف التصعيد والحوار السياسي الليبي بطريقة بناءة تعيد السيادة الكاملة إلى ليبيا”.