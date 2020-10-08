«لجنة شكلها الرئاسي» تبحث أسباب انقطاع الخدمات الإلكترونية بالمصارف

عقدت لجنة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمصارف والمشكلة بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اجتماعها السابع بحضور كامل أعضائها، في إطار العمل على تحسين الخدمات المصرفية المقدمة للمواطن، حسبما أفادت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق.

وزعمت وسائل الإعلام، أن أعضاء اللجنة، اتفقوا خلال اجتماعهم الذي عقد بديوان رئاسة حكومة الوفاق في طرابلس، على التنسيق لاجتماع تقابلي يضم الإدارة التنفيذية لعدد من المصارف التجارية مع المسؤولين بكل من الشركة العامة للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، الشركة العامة للكهرباء، ووزارة الداخلية، وشركة البريقة لتسويق النفط، وذلك للوقوف على المشاكل الفنية و التقتية، التي تسببت في انقطاع الخدمات الإلكترونية على المصارف وكيفية تكاتف الجهود للتغلب على هذه الانقطاعات.

وادعت الوسائل الإعلامية ذاتها، أنه تمت مراجعة التقارير السابقة المحالة إلى الجهات ذات العلاقة بتحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة للمصارف، ومن أهمها تفعيل دور مكاتب البريد في تقديم الخدمات المالية مثل التحويلات والخدمات المالية المتاحة، وفق القانون، وكذلك إعادة النظر في تسعيرة الخدمات الإلكترونية وجودتها.