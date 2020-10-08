الثني يوافق على مقترح وزارة التعليم بإلغاء عطلة يوم السبت

وافق رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني خلال اجتماعه اليوم الخميس مع وزير التعليم فوزي بومريز، على مقترح الوزارة إعادة يوم السبت يوما دراسيا عاديا وليس عطلة رسمية.

واطلع الثني خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي على سير العملية التعليمية بالجامعات والمعاهد العليا مؤكدا على ضرورة اتباع كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة وباء كورونا المعتمدة من قبل اللجنة الطبية الاستشارية والموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية، وذلك في مختلف الجامعات والمعاهد العليا عقب قرار استئناف الدراسة.

واطلع الثني على المشاريع الخاصة بقطاع التعليم التي تم تنفيذها وأهمها افتتاح مقر جامعة محمد بن علي السنوسي في مدينة البيضاء.