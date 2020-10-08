الكشف عن اعمال سحر وشعوذة باحدى مقابر سوكنة

كشف قسم البحث الجنائي بمديرية امن الجفرة عن كميات كبيرة من اعمال السحر والشعوذة خلال حملة تفتيشية على احدى مقابر مدينة سوكنة .

وقال المكتب الاعلامي للبحث الجنائي الجفرة بانه سيتم التعامل من قبل مكتب الاوقاف مع الطلاسم المكتشفة في وقت لاحق .. مؤكدا على ان كافة المقابر في مناطق الجفرة ستكون تحت المراقبة المشددة وسيتم التعامل مع اي شخص يتواجد بشكل مشبوه ولو تم اللجؤ لاستخدام الرصاص الحي .



وشدد على انه سيتم في المرحلة الثانية القبض على كل من قام باعمال السحر والشعوذة وانه سيتم التعامل بسرية مع من يسلم نفسه تلقائيا بشرط ذكر اسماء المشمولين باعمال السحر والشعوذة