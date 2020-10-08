ليبيا تسجل 779 إصابة جديدة بكورونا و299 حالة شفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس، في بيانه رقم 214، تسجيل 779 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 40 ألفا و292 إصابة.
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قناة ليبيا
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