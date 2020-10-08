عبد الشفيع يبحث مع ناشطين من درنة آلية إجراء الانتخابات البلدية

التقى رئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية جمال عبد الشفيع، مجموعة من ناشطي مدينة درنة، حيث استمع رئيس اللجنة إلى استفسارات وتساؤلات الشارع الدرناوي حول إجراء الانتخابات البلدية في المدينة، خاصة في ظل انتشار شائعات حول تأجيلها.

عبد الشفيع نفى هذه الشائعات، مؤكدا أن اللجنة ستشرع في الحملة الدعائية ببلدية درنة وتنظيم ورش عمل وجلسات حوار مجتمعي وندوات، وذلك استباقا لفتح سجل الناخبين، مشيرا إلى أنه خلال هذه الأيام سيتم تحديد المدارس المستهدفة لتكون مراكز اقتراع، كما ستحدد المراكز المهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة.

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