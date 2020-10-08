صحيفة «الساعة 24» تنعي الزميل مفتاح بلعيد

تنعى صحيفة «الساعة 24» ببالغ الحزن والأسى الزميل مفتاح بلعيد مفتاح الفقهي، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 48 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في أحد مراكز العزل بالعاصمة الليبية طرابلس.

وكان الزميل مفتاح بلعيد، قد عمل في مجال الصحافة، وتدرج في مناصبها وتنقل بين صحفها، ممارسة العمل الصحفي منذ نعومة أظفاره بالهيئة العامة للصحافة، كما عمل لاحقًا مراسلًا لعدة وكالات أجنبية عالمية وصحف محلية، وساهم في تأسيس صحيفة ليبيا الجديدة سنة 2013 ومن بعدها صحيفة أخبار الحدث، حتى ترك العمل بعد تدهور الوضع الأمني في البلاد.

ويشهد الجميع للزميل بدماثة الخلق وحسن السريرة وهدوئه ومثابرته على العمل وتغطية الأحداث ونصحه المستمر للزملاء، إذ يتمتع بسيرة عطرة بين كل من عملوا معه.

كما عمل قبل سنة 2011 في إدارة الإعلام الخارجي، وشارك في مواكبة عدّة أحداث ومناسبات خارج البلاد.

واشتكى الزميل، خلال الأيام الأخيرة، من أعراض إصابته بعدوى فيروس كورونا، إلا أن تأخّر التشخيص ونتيجة الفحص وتأخر حصوله على الرعاية في الوقت المطلوب؛ أدّى إلى تدهور حالته بسرعة واشتداد مضاعفات الفيروس على جسده، رغم عدم تقدّم سنه أو معاناته مع أيّ أمراض مزمنة أخرى، ليفارقنا اليوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2020.