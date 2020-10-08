الكبير: تعليق إنتاج النفط السنوات الماضية خلف خسائر بقيمة 180 مليار دولار

أكد مصرف ليبيا المركزي أن المحافظ الصديق الكبير أكد خلال جلسة تشاورية مع أعضاء مجلس النواب الموازي أن تعليق إنتاج النفط خلال الفترة من 2013 إلى 2020 أدى لخسائر تجاوزت 180 مليار دولار.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي في بيان له أن الكبير عرض خلال الجلسة مستجدات وضع الاقتصاد الليبي مؤكدا “أن تعليق إنتاج النفط وتصديره خلال الفترة 2013إلى 2020باعتباره العامل الأكثر تأثيرا على اقتصاد البلاد والذي نتج عنه خسائر تجاوزت 180 مليار دولار فانخفضت عائدات النفط من 53.2 مليار دولار عام 2012 إلى 4.8 مليار دولار عام 2016” مضيفا “نقترب حاليا من الصفر في 2020”.

وحذر الكبير من أن استمرار إيقاف النفط سيؤدي لكارثة “واستنزافا غير مسبوق لاحتياطات النقد الأجنبي لدى مصرف ليبيا المركزي وستكون كذلك ضربة قاسية لقدرة اقتصاد البلاد على مواجهة الأزمات”.

وأوضح البيان أن تقديرات المصرف تشير إلى أن إيقاف إنتاج النفط وتصديره تسبب في انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 55 % وبلغت خسائر الإيرادات المباشرة حتى نهاية سبتمبر عام 2020 ما مقداره 10 مليارات دولار وبلغت عائدات النفط لشهر سبتمبر 2020 35 مليون دولار فقط مقارنة بـ2 مليار دولار.

وبين الكبير خلال الجلسة “أن المصرف المركزي قام بإعداد برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل لمعالجة التشوهات والاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني” كما تم عرض “الإجراءات التي تم اتخاذها وفق أفضل الممارسات الدولية من قبل مصرف ليبيا المركزي لمكافحة الاحتيال ومكافحة غسيل الأموال والفساد” وأشار الكبير إلى أن المصرف التزم بقرار مجلس الأمن بشأن التدقيق الدولي لعملياته