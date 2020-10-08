الدرسي: تفاهمات بوزنيقة بالمغرب تمثّل خطوة في سبيل توحيد المؤسّسات الليبية

أكد عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، أنه ينظر إلى تفاهمات بوزنيقة بالمغرب التي حصلت بين وفدي النواب و”الدولة”، نظرة إيجابية، لما فيها من تقدّمات في العملية السياسية، موضحًا أن حوار بوزنيقة يُمثّل خطوة في سبيل توحيد المؤسّسات الليبية، وإنهاء الانقسام السياسي الذي تسبّب في إشكاليات كبيرة أضرّت بالمواطنين وجعلت ظروف حياتهم أصعب كثيرًا.

وقال الدرسي، إن المحاصصة موجودة في ليبيا والمجتمعون بالمغرب يتعاملون معها على اعتبار أنها تُمثل أمرًا واقعًا، متمنيًا أن تختفي من ليبيا قريبًا.

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