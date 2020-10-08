اليسير: المنظومة المليشياوية ترفض إجراء انتخابات والغرب مستفيد من الوضع القائم

ليبيا – أعرب عضو المؤتمر الوطني العامّ السابق عبد المنعم اليسير عن استغرابه من التطرّق إلى المناصب السيادية في الحوار الذي ضمَّ مجلسي النواب والدولة في الوقت الذي يفتقد به السياسة.

اليسير أضاف خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: “نتكلّم عن محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي يخضع لإرادة الأتراك ويوقّع اتفاقيات مع الحكومة التركية! هل تمت مراجعة بنود الاتفاقية التي عقدها معهم؟ 35 رحلة إلى تركيا الأسبوع الماضي ولا أحد يعلم بها”.

وأردف: “منذ عام 2011 وللآن يتغلغل الإخوان المسلمون والجماعات الإرهابية في المجلس الانتقالي ويتحركون كلعبة الشطرنج. في كلّ مرحلة نفقد السيادة الليبية أكثر، الإخوان لن يخرجهم شيء إلا الحرب، جماعة الإخوان عبارة عن تنظيم دولي أهدافه إعادة دولة الخلافة من ضمن المشروع العثماني الذي تجسّد في مشروع أردوغان”.

كما اعتبر أنّ وجود ثلاثة أقاليم في ليبيا هو من ضمن برنامج انتقالي، وليبيا مقرٌّ مهمّ لتنفيذ المشروع بالكامل، ودخول تركيا لليبيا هو من ضمن البرنامج الذي يقومون به للتمكين من الخلافة، مبينًا أنّ وجود أيّ جهاز أمني ينسّق للسيادة الليبية يتعارض مع مشروع الإخوان.

وأكّد على أنّ الإخوان تنظيم سياسي مؤدلج لديه مهمّة ويعمل بتراتبية، لافتًا إلى أنّ أغلبية أعضاء في إخوان ليبيا بعيدون عن السيادة العليا.

ونوّه إلى أنّه منذ عام 2013 المنظومة المليشياوية الإرهابية ترفض اإجراء انتخابات رئاسية، والمنظومة المحيطة بالمنطقة الغربية مستفيده من الوضع القائم.

ختامًا شدّد على ضرورة حلِّ المليشيات وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا إذا كانت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي جادّين في حلِّ مشكلة ليبيا، معتبرًا أنّ إعادة تدوير كارثة الصخيرات ستجلب المصائب للبلاد.

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