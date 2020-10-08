المبروك: ليبيا عاشت آمنة مستقرة حتى حلت بها نكبة فبراير 2011 فتفككت وحدتها

استنكر حسن المبروك يونس، عضو الأمانة العامة لمؤتمر أنصار النظام الجماهيري والقوى الوطنية الليبية، ما تشهده البلاد من محاولات لتقسيم المناصب السيادية والسياسية، ما يمثل عودة إلى التقسيم العثماني الإغريقي الذي ألغته ليبيا في العهد الملكي، مؤكدًا أن ليبيا عاشت بعد ثورة الفاتح العظيمة كدولة واحدة آمنة ومستقرة تحظى بنمو اقتصادي مستمر، حتى حلّت بها نكبة فبراير 2011 التي قادت إلى تفكك الدولة وتشرذم شعبها.

وأكد المبروك، في تصريحات صحفية، أن ليبيا لا يمكن تقسيمها إلى ولايات، وأنها دولة واحدة مترابطة جغرافيًا واجتماعيًا وسياسيًا، وتتقاسم ثروة واحدة مصدرها الأساسي هو النفط الذي يملكه كل الليبيين على حد سواء، وشعبها 6 ملايين مواطن بينهم تجانس وترابط، وتربطهم عادات وتقاليد واحدة، كما أن ليبيا بعيدة عن الترتيبات الطائفية والمذهبية، وأي حديث عن ترتيبات جهوية سيقود إلى التقسيم.

ولفت المبروك، إلى أن المرحلة التي تعيشها ليبيا حاليًا خطيرة جدًا تتطلب من الجميع العمل والتحذير من مخاطر ما يُدبر للدولة، وذلك بالتوعية الإعلامية والفعاليات الشعبية، معربًا عن أمله أن تعمل الكيانات الموجودة على توحيد وجمع شمل الليبين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24