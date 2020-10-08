دراه: ما زلنا نرصد إستمرار تحشيد حفتر في سرت والجفرة

ليبيا – زعم القيادي في مدينة مصراتة والناطق باسم غرفة العمليات المشتركة سرت ـ الجفرة التابعة للرئاسي عبد الهادي دراه، على استمرار رصد بعض المجموعات والأرتال المسلحة.

دراه الموالي لتركيا زعم خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد وصول طائرة شحن روسية قادمة من اللاذقية لمطار الأبرق في البيضاء، وغيرها من الدعم الذي يصل من قبل الدول الداعمة لحفتر، حسب قوله.

واختتم مدعيًا : “حفتر ليس لديه عهد ولا ميثاق، وإن كان جادًا في الحوارات هو واتباعه لا يقوم بجلب الأسلحة والمرتزقة ويدّعي أنه يريد الاستقرار، ما لاحظه الجميع سواء سكّان الجفرة و سوكنة أنّ عدد المرتزقة يتجاوز عدد سكان المنطقة. المرتزقة من الجنجويد والروس والسوريين أعدادهم كبيرة جدًا، وكذلك في سرت فهم يسيطرون عليها بشكل كامل”.

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