ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

08 October, 2020

أعلنت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي ،الخميس ،عزمها إطلاق حملة خدمية تحت شعار “في بيتك خليك ونحنا انجيك”، تستهدف شريحة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت الهيئة أن هذه الحملة تهدف إلى القيام بزيارات ميدانية لمنازل هؤلاء الأشخاص وتوفير مواد التعقيم والحماية من فيروس كورونا لهم ولأسرهم، وكذلك توفير الوسائل والمعدات التي يحتاجونها حسب نوع كل إعاقة، وذلك من خلال فروع صندوق التضامن الاجتماعي.