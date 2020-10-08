أردوغان لـ صحيفة قطرية: حكومة الوفاق المدعومة من تركيا ستنتصر والانقلابيين سيهزمون في نهاية المطاف

ليبيا – زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ ما وصفها بـ”الشرعية” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان المنتخب) هي التي ستنتصر في ليبيا، وأن من وصفهم بـ”الانقلابيين” (القوات المسلحة الليبية) سيهزمون في نهاية المطاف.

أردوغان وفي تصريحات لصحيفة “ذا بينينسولا” القطرية الناطقة بالإنجليزية على هامش زيارة عمل أجراها أمس الأربعاء إلى الدوحة، قال: “إن حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، هي الكيان الشرعي الوحيد المعترف به دوليًا في ليبيا”.

وإدعى أنّ تسجيل الأمم المتحدة لاتفاق مناطق الصلاحية البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق أثبت أنّ هذه الخطوة لا تشكّل أيّ مشكلة من حيث القانون الدولي والأعراف المستقرة.

ولفت إلى أنّ الجيش التركي يقوم بمهام التدريب والدعم في ليبيا بناء على طلب حكومة الوفاق.

وتابع زاعمًا : “إنّ الانقلابي خليفة حفتر، لا يتمتّع بأيِّ شرعية أو اعتراف دولي، وهو ينفّذ حربًا قذرة ودموية باستخدام المرتزقة والمليشيا الأجنبية، وهذا الشخص أصلًا عبارة عن مرتزق، وأظهر للعالم أنه ليست لديه نية للهدنة والحلّ من خلال موقفه البعيد عن التفاهم سواء في موسكو أو في مؤتمر برلين” دون أن يشير إلى أكثر من 16 ألف مرتزق بينهم مقاتلين في تنظيمات داعش والقاعدة أرسلتهم بلاده بإشرافه شخصيًا إلى ليبيا.

وأردف : “الشرعية هي التي ستنتصر في ليبيا، والانقلابيون سيهزمون في نهاية المطاف”.

وبيّن أنّ الهدوء الذي تحقّق في الميدان بمبادرات تركيا، أحدث فرصة للحفاظ على السلام والاستقرار في ليبيا والمنطقة، ويجب عدم تضييعها.

وفيما يتعلّق بتطورات شرقي البحر الأبيض المتوسّط، قال أردوغان: “الجهات التي رأت حزمنا وأدركت أنها لن تستطيع دفعنا للتراجع اضطرت اليوم إلى الإنصات لدعواتنا من أجل الحوار”.

وأفاد أنّ تركيا أيّدت دائمًا التقاسم العادل لثروات شرقي المتوسّط بين البلدان المطلة، وأكّدت على هذا الأمر في جميع المبادرات الدبلوماسية.

واستطرد: “إلا أنّ الدول المنزعجة من وجود تركيا في المنطقة، وفي مقدمتها اليونان، تبنّت موقفًا مسببًا للتوتّر من خلال الخطوات الأحادية”.

وأكمل:” أنّ فرنسا التي تشتهر بالاستعمار، حرّضت اليونان وجنوب قبرص الرومية في المتوسط، واليوم تحرّض أرمينيا، والسبب وراء ذلك يكمن في الدور المؤثّر الذي تقوم به تركيا بالمنطقة”.

أردوغان أوضح أنّ تركيا مطمئنة لأنّها الطرف المُحِقّ في هذا الإطار من حيث القانون الدولي، وهي تتّخذ خطواتها وفقًا لمبدأ الرّبح المتبادل لحماية مصالحها بالدرجة الأولى، وبما يخدم مصالح جميع البلدان المُطلّة على المتوسط.

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