الثني يوجه تعليماته بإعداد خطة لدراسة وتنفيذ المشروعات للعام القادم

وجه رئيس الحكومة، عبد الله الثني، أمس، تعليماته بضرورة وضع خطة لمشروعات العام القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده في مدينة بنغازي مع عدد من مديري إدارات المشروعات التابعة للحكومة، وبحضور عدد من المسؤولين.

رئيس الحكومة اطلع خلال الاجتماع على سير المشاريع الجاري تنفيذها بمختلف الجهات ومستوى تنفيذها، والمشاريع التي لم يتم التعاقد بشأنها حتى الآن، والمشاريع المتعثرة.

حيث أكد الثني على ضرورة حلحلة كافة المشاكل التي تعاني منها بعض المناطق التابعة للحكومة الليبية، وتقديم خطة مفصلة للمشاريع المستهدفة من قبل الحكومة خلال العام القادم، مع مراعاة التركيز على المناطق النائية.

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