“البقان” يؤكد لـ” ليبيا 24″: استمرار وصول أموال النفط إلى المرتزقة والمليشيات

خاص ليبيا 24/ حنان منير

أكد شيخ قبيلة المغاربة بمنطقة الهلال النفطي، مفتاح البقان، استمرار تصدير النفط والغاز، مستنكرا استمرار وصول أموال النفط إلى المرتزقة والمليشيات

وقال البقان، اليوم الخميس، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ إنه” نظرا لظروف الليبيين تم فتح النفط وكل الأنظار تتجه إلى التفاوض بالخارج”. وأعرب البقان عن أسفه” من أن المعطيات، لا توحى بخير والتوافق غير ممكن بين من يريد وطن ومن يريد أن تكون بلاده مسرح لتوجهات تديرها جهات خارجيه تريد ليبيا بلاد فاشلة مستهلكة غير منتجة” 0 List����

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