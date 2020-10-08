“عماد الدهماني” مدربا جديدا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس

أعلن نادي الأهلي طرابلس تعيين لاعبه السابق عماد الدهماني، مدربا جديدا للفريق الأول لكرة القدم الذي يستعد للمشاركة في مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء اختيار المدرب الشاب الذي لم يخض إلا تجربة واحدة مع فريق الخمس في الموسم 2017-2018، بشكل مفاجئ للوسط الرياضي الليبي، خاصة بعد الصفقات الثقيلة التي وقعتها إدارة النادي الطرابلسي مع عدد من نجوم الكرة في ليبيا، وتعثر المشاورات مع المدرب الوطني رضا عطية.

جدير بالذكر أن المدرب الوطني رضا عطية كان قد أبدى عدم رغبته في التعاقد مع الإدارة الأهلاوية، وذلك لعدم استشارته والرجوع إليه في العديد من التعاقدات والتعيينات التي تخص الفريق الأول.